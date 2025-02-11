Военная тактика Владимира Зеленского похожа на действия Адольфа Гитлера в конце Второй Мировой войны, отставной американский подполковник Дэниел Дэвис во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дэвис считает, что политическое руководство Киева не должны были посылал свои войска на операции в Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, изначально обреченные на провал, указано в статье газеты "Известия".

По словам эксперта, когда ВСУ должны были отступать перед российскими войсками, они оставались на позициях.

«Практически как Гитлер в конце Второй мировой войны. Вместо того чтобы отвести свои силы назад, он держал их и они постепенно были уничтожены», — заявил Дэвис.

Ранее в Москве задержали украинца с нацистскими татуировками и изображением Гитлера на теле.