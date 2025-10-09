сегодня в 23:16

NI: спецназ США начал подготовку к возможному конфликту с Россией

Летом 2025 года армейский спецназ США («зеленые береты») провел серию совместных учений с европейскими спецподразделениями для подготовки к потенциальному конфликту с Россией, сообщает RT со ссылкой на The National Interest.

В ходе тренировок американские военные сотрудничали с польскими и британскими коллегами, отрабатывая методы воздушной мобильности, высадку и эвакуацию с использованием вертолетов.

Параллельно польские и британские спецназовцы посетили штаб американского спецназа в Колорадо, где тренировались в штурмовых действиях, захвате и ликвидации целей.

Эти учения проходят на фоне заявлений отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса о том, чтовсе попытки Соединенных Штатов остановить Россию в конфликте с Украиной провалились.