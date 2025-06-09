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Дэвис: все попытки США остановить Россию не удались

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что все попытки Соединенных Штатов остановить Россию в конфликте с Украиной провалились, сообщает RT .

«Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия», — заявил он.

По его словам, все попытки «потерпели полный крах».

Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Путин отметил во время диалога, что у Москвы нет иного выбора, как ответить Украине на преступные действия. Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.