Американские генералы могут прибыть в Москву для обсуждения плана по Украине

В конце следующей недели в Москву может прибыть делегация высокопоставленных американских генералов для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РБК .

По данным The Guardian со ссылкой на источники, визит будет посвящен рассмотрению предложения из 28 пунктов, которое ранее было представлено в Киеве министром армии США Дэниэлом Дрисколлом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что ему ничего не известно о планируемом визите. При этом ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американское предложение может стать основой для урегулирования, но подчеркивал, что документ пока не обсуждался предметно с российской стороной из-за отсутствия согласия со стороны Киева.

Согласно опубликованному тексту плана, Крым, ЛНР и ДНР признаются де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей замораживается по линии соприкосновения. Украина не вступит в НАТО, но получит гарантии безопасности, а Россия будет поэтапно реинтегрирована в мировую экономику с постепенным снятием санкций.

