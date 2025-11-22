Американские генералы могут прибыть в Москву для обсуждения плана по Украине
В конце следующей недели в Москву может прибыть делегация высокопоставленных американских генералов для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РБК.
По данным The Guardian со ссылкой на источники, визит будет посвящен рассмотрению предложения из 28 пунктов, которое ранее было представлено в Киеве министром армии США Дэниэлом Дрисколлом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что ему ничего не известно о планируемом визите. При этом ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американское предложение может стать основой для урегулирования, но подчеркивал, что документ пока не обсуждался предметно с российской стороной из-за отсутствия согласия со стороны Киева.
Согласно опубликованному тексту плана, Крым, ЛНР и ДНР признаются де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей замораживается по линии соприкосновения. Украина не вступит в НАТО, но получит гарантии безопасности, а Россия будет поэтапно реинтегрирована в мировую экономику с постепенным снятием санкций.
