Американские чиновники лоббируют замену российских энергоносителей

Администрация США развернула масштабную дипломатическую кампанию по полному вытеснению российских энергоносителей с европейского рынка сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Американские делегации активно лоббируют замену российского газа и нефти американскими поставками, стремясь уничтожить «до последней молекулы» российское присутствие на энергорынке ЕС, говорится в публикации.

Параллельно Вашингтон блокирует попытки обхода санкций, о чем свидетельствует случай с трейдером Gunvor: несмотря на разрыв формальных связей с Россией, компания столкнулась с сопротивлением Минфина США при попытке приобрести активы «ЛУКОЙЛА». Американские власти открыто требуют от союзников полного отказа от российского газа к 2027 году, делая исключение лишь для Венгрии с оговоркой на ограниченный срок.

Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что такие меры приведут к резкому росту мировых цен на нефть, но подчеркивал устойчивость российской экономики.

