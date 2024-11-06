Американист Блохин: Пентагон предпочтет Трампа на посте президента США

У избранного президента США Дональда Трампа очень хорошие отношения с Пентагоном. Военные и силовики предпочтут сконцентрировать усилия на противостоянии с Китаем, нежели продолжать поддержку Украины, сообщил корреспонденту РИАМО ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

«У Трампа прекрасные отношения с Пентагоном, даже лучше, чем у демократов. Если мы берем ту же самую поддержку Украины, которую демократы оказывают (и Запад тоже), то это копейки. А вот что важнее для Пентагона: поддержка Украины или сдерживание Китая? На сдерживание своего главного геополитического противника придется потратить триллионы долларов», — заявил Блохин.

По его словам, это будет главная геополитическая схватка 21 века.

Американист добавил, что для Пентагона и военно-промышленного комплекса США куда предпочтительнее победа Дональда Трампа на выборах в Штатах.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона назвало Дональда Трампа избранным президентом США. Он набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых.