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Алиев не прилетит на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на параде Победы в Москве, сообщает РИА Новости .

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что азербайджанский лидер не прилетит в Москву 9 мая.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению», — отметил помощник президента РФ.

В Баку объяснили, что Алиев будет занят участием в мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву, которые будут проходить внутри республики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на параде Победы в Москве будут присутствовать более 20 глав государств и правительств. В том числе президент Сербии Александр Вучич и глава Китая Си Цзиньпин уже прилетели в Москву.