Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже идет. Об этом свидетельствуют события, происходящие в мире, сообщает РИА Новости .

«Я один из тех, кто считает, что Третья мировая война идет. <…> В итоге, если мы еще не получили ядерных ударов, если этого обмена еще не произошло, это не говорит о том, что Третья мировая война не началась», — заявил Алаудинов.

По его словам, об этом говорит происходящее в мире. Командир спецназа «Ахмат» считает, что каждый оценивает эту войну по своим представлениям.

Ранее сообщалось, что развитие ирано-израильского противостояния набирает обороты. В конфликт активно включаются стратегические союзники и покровители обеих сторон. Похоже, Китай экстренно вступает в войну, которая благодаря действиям США рискует перерасти в Третью мировую. Политики открыто заявляют, что мир в миллиметрах от ядерной катастрофы.

При этом спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном. До этого страны достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.