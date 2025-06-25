Уиткофф: США смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Я думаю, что сейчас пришло время нам сесть с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению. Я очень уверен в том, что мы этого достигнем», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.

Трамп осудил обе стороны, но отдельно обратился к Израилю, призвав его «не сбрасывать бомбы» на Иран. Между тем Тегеран объявил о своей победе над еврейским государством.