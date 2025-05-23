Алаудинов: Украине есть дело только до «азовцев» и «айдаровцев»

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Украине в вопросах обмена есть дело только до представителей батальонов «Азов»* и «Айдар»**, пишет ТАСС .

По его словам, есть такие пленные, которые сидят уже и третий год.

«И украинские у нас сидят, которых они не забирают и не хотят обменивать, потому что им есть дело только до „азовцев“ и „айдаровцев“, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.

** Террористическая организация, запрещена на территории России.