Алаудинов: РФ будет благодарна Трампу за урегулирование украинского конфликта

Политика

Если президент США Дональд Трамп сумеет завершить украинский конфликт на взаимовыгодных условиях, то Россия выразит ему благодарность. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что встреча Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится совсем скоро. Все ждут ее результатов.

По словам Алаудинова, если американский президент сумеет разрешить украинский кризис, при этом «соблюдая интересы и России, и Америки», то Москва будет ему благодарна.

Саммит РФ и США пройдет на Аляске 15 августа. При этом Трамп не подтвердил намерение приглашать на встречу украинского коллегу Владимира Зеленского.

Сам украинский президент заявил, что переговоры лидеров РФ и США на Аляске будут иметь значение якобы только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Но он подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, которая может состояться в будущем.