Алаудинов: РФ будет благодарна Трампу за урегулирование украинского конфликта

Если президент США Дональд Трамп сумеет завершить украинский конфликт на взаимовыгодных условиях, то Россия выразит ему благодарность. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что встреча Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится совсем скоро. Все ждут ее результатов.

По словам Алаудинова, если американский президент сумеет разрешить украинский кризис, при этом «соблюдая интересы и России, и Америки», то Москва будет ему благодарна.

Саммит РФ и США пройдет на Аляске 15 августа. При этом Трамп не подтвердил намерение приглашать на встречу украинского коллегу Владимира Зеленского.

Сам украинский президент заявил, что переговоры лидеров РФ и США на Аляске будут иметь значение якобы только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Но он подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, которая может состояться в будущем.