Вооруженные силы Украины (ВСУ) до того, как вторгнуться на территорию Курской области летом 2024 года, проходили учения от специалистов комитета штабов блока НАТО. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости .

«Представьте себе, получается, что комитет блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированной, результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть (у ВСУ — ред.). Все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась», — рассказал Алаудинов.

По словам командира спецназа «Ахмат», украинских военных готовили для вторжения в Россию в том числе в Англии и других странах НАТО, но как итог — Россия победила.

«Решающее поражение войскам НАТО нанесено на нашей священной земле», — добавил Алаудинов.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале августа 2024 года. С того момента российские военные методично ликвидировали и вытесняли противника с родной земли. Полностью освободить регион от присутствия представителей киевского режима удалось весной 2025 года. Позднее Курскую область посетил президент страны Владимир Путин.