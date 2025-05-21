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Путин посетил Курскую область впервые со дня ее полного освобождения

Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область, это произошло впервые с момента полного освобождения региона, сообщает ТАСС .

Глава государства провел в Курске встречу с волонтерами. А также он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Кроме того, президент провел встречу с врио губернатора области Александром Хинштейном.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили туда резервы ВС РФ. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил президенту об освобождении Курской области.