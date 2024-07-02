Акции экс-соратника Зеленского оказались в собственности России

сегодня в 03:55

Бизнесмена лишили акции двух компаний и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил российскому агентству директор ФССП Дмитрий Аристов.

Соответствующее решение вынес Кошехабльский районный суд республики Адыгея.

«В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО „Южгазэнерджи“ и ООО „Кейтеринг-ЮГ“, а также 503 объекта недвижимого имущества», — сказал Аристов.

Коломойский* считается основным спонсором и организатором предвыборной кампании Владимира Зеленского. Сейчас он арестован киевскими властями по подозрению в совершении ряда преступлений.

* внесен в перечень террористов и экстремистов