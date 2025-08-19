AFP: Зеленский отказался от предложения провести переговоры с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о проведении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Он планирует провести двухстороннюю встречу в другом городе, сообщает РБК со ссылкой на AFP.

Ранее издание написало, что Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако украинский президент, который находился в этот момент в Белом доме, отверг эту идею. Он сразу же ответил: «Нет».

После поездки в Вашингтон Зеленский утверждал, что готов к личным переговорам с Путиным. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова к проведению двусторонних и трехсторонних переговоров. Однако они требуют тщательной подготовки.

По данным Axios, команда команда американского лидера уже начала работать над организацией саммита. Он может состояться до конца августа.