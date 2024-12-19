Абхазского депутата Адгура Харазию лишат неприкосновенности после перестрелки

Абхазского депутата Адгура Харазию, подозреваемого в открытии стрельбы в парламенте республики, лишат неприкосновенности. В отношении него будет возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Генпрокуратура Абхазии готовит материалы в Верховной суд. Правоохранители хотят получить заключение о наличии в действиях Харазии составов преступлений по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Если заключение будет получено, то в народное собрание — парламент РА — направят представление о лишении депутата неприкосновенности. После чего в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Перестрелка у здания парламента Абхазии произошла в четверг. В результате пострадали депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Последний погиб от полученных ран.

Предварительно, выстрелы сделал Харазия. Он сбежал с места происшествия. Объявлен план-перехват