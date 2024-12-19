Один депутат скончался в результате в перестрелки у парламента Абхазии Происшествия сегодня в 14:15

Стало известно о состоянии двух депутатов, пострадавших в результате перестрелки у парламента Абхазии. Один из раненых скончался, сообщает «Sputnik Абхазия».

В результате ЧС пострадали депутаты Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия. Их доставили в реанимацию Республиканской больницы. К сожалению, впоследствии депутат Вахтанги Голандзия скончался от полученных ран. Стрельба произошла у здания парламента Абхазии в четверг. Причины ЧС на данный момент неизвестны.