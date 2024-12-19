Подозреваемый в стрельбе в Абхазии Адгур Харазия сбежал

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МВД Абхазии: в стрельбе в парламенте подозревается депутат Адгур Харазия

Стрельба у парламента в Абхазии произошла 19 декабря, по данным МВД Абхазии, подозреваемым в открытии стрельбы считается депутат Адгур Харазия, пишет РБК.