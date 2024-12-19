Подозреваемый в стрельбе в Абхазии Адгур Харазия сбежал
МВД Абхазии: в стрельбе в парламенте подозревается депутат Адгур Харазия
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Стрельба у парламента в Абхазии произошла 19 декабря, по данным МВД Абхазии, подозреваемым в открытии стрельбы считается депутат Адгур Харазия, пишет РБК.
Сообщается, что депутат Адгур Харазия сбежал с места стрельбы возле парламента.
Травмы различной степени тяжести получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия. Ранения Голандзия оказались серьезнее, медики не смогли его спасти, пациент скончался.
Что стало причиной перестрелки, выясняется. Подозреваемого в стрельбе ищут.