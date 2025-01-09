19FortyFive: угрозы Трампа по поводу Украины не запугают Путина

Возможные угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны. Такое мнение выразил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive, сообщает РИА Новости .

«Словесное давление на (Владимира. — прим. ред.) Путина со стороны Белого дома не принесет плодов», — отметил он.

Автор добавил, что санкционное давление также не будет иметь эффекта, так Россия смогла адаптироваться к ограничениям, введенным западными странами. По его словам, санкции будут иметь пагубные последствия для Соединенных Штатов.

Трамп не готов встречаться с российским президентом до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Он считает такую встречу недопустимой до официально возвращения в Белый дом в качестве легитимного президента США.

Ранее Трамп сообщил, что ему понятны чувства Москвы, когда речь идет о вступлении Украины в состав НАТО. По мнению избранного президента США, все, что в настоящее время происходит на Украине, является большой ошибкой Джо Байдена, чей президентский срок в США заканчивается.