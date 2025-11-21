10% на откаты: астраханский депутат оправдался за шутку о бюджете на коррупцию

Астраханский депутат оправдался за шутку о вводе в бюджет расходов на коррупцию

Астраханский депутат Евгений Дунаев назвал шуткой свое предложение добавить в бюджет области статью расходов «на откаты». Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме воровства, сообщает издание «Подъем» .

Дунаев выступил на заседании Думы Астраханской области во время обсуждения бюджета региона на следующий год. Он привлек внимание коллег к проблеме коррупции. Депутат заявил, что деньги из бюджета зачастую воруются «через подрядчиков, через строительство».

«И в порядке шутки, говорю: ну все равно крадут. Давайте статью сразу обозначим: 10% от бюджета на откаты, на воровство», — сказал Дунаев, добавив, что в «небольшом провинциальном городке» откаты тоже небольшие.

По его словам, подрядчик всегда делится с заказчиком, чтобы выиграть тендер, и «об этом знают все». Дунаев сказал, что шутку его почти все оценили. Он отметил, что о проблеме коррупции «надо говорить».

Ранее экс-министра сельского хозяйства Новгородской области арестовали за взятку. Предполагается, что он брал деньги от бизнесменов в обмен на незаконные действия, связанные с предоставлением субсидий.

