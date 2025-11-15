Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области арестовали за взятку

В Новгородской области заключен под стражу бывший глава регионального министерства сельского хозяйства Виктор Витвицкий, об этом сообщает СУ СКР по Новгородской области в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что экс-чиновник подозревается в коррупции, а именно в получении взяток на общую сумму, превышающую 6,5 миллиона рублей.

Пресс-служба прокуратуры уточняет, что суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Ранее сообщалось, что Витвицкий оставил свой пост 10 ноября по собственному желанию.

По версии следствия, экс-министр подозревается в получении двух крупных взяток на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Предполагается, что в период с 2020 по 2025 год он брал деньги от бизнесменов в обмен на незаконные действия, связанные с предоставлением субсидий.

Кроме того, за вознаграждение Витвицкий оказывал помощь в решении вопросов в их пользу, связанных с ведением фермерского хозяйства. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные специалисты.

