Звезде «Кадетства» Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль

Российскому актеру театра и кино Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы. Народный артист России борется с меланомой, сообщает Mash .

Первые симптомы заболевания у 76-летней звезды «Кадетства» и «Нулевого пациента» заметили в 2023 году. На голове, шее и спине артиста начали появляться небольшие новообразования. При этом на физическом уровне они не вызывали беспокойства.

Накануне Стеклов несколько дней провел в стационаре онкоцентра. Врачи успешно удалили одну из опухолей. Хирурги вырезали пораженный участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом.

В настоящее время актера выписали, он находится под постоянным наблюдением онколога. По словам Стеклова, он хорошо себя чувствует, а зрители смогут увидеть его на сцене уже в сентябре.

Ранее стало известно, что актер российского кино Евгений Шишов погиб на СВО, защищая Курскую область от ВСУ. Актер известен по ролям в проектах «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка» и «Невский».