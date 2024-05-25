Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислила подарки с риском для сглаза

Ахметжанова: подарки в виде картин с глазами могут навредить их владельцу

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказа, что обмен подарками, это обмен человеческой энергией и некоторые презенты могут сглазить своего обладателя, сообщает «Вечерняя Москва».

Шаманка рекомендовала брать в дар с осторожностью картины или статуэтки с глазами, пустой кошелек или декоративные бутылки без содержимого внутри. Опасность сглаза для нового владельца могут представлять острые предметы и украшения с неизвестными символами.

По мнению ясновидящей, через перечисленные выше предметы можно передать негативную энергию и навредить здоровью человека. Сглаз также может проявляться в виде финансовых проблем и частыми ссорами с близкими и друзьями.

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