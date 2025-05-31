Злоумышленники научились взламывать аккаунты водителей такси

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с сервисами заказа такси., пишет газета «Известия» .

Злоумышленники сначала взламывают аккаунты водителей, затем выманивают у пассажиров коды авторизации, получают доступ к их профилям и похищают деньги с привязанных карт через фиктивные поездки.

Преступники создают поддельные заказы: с аккаунта пассажира оформляется поездка, а с аккаунта водителя — ее «выполнение». Деньги автоматически списываются с карты жертвы и поступают на счета мошенников.

Так в Барнауле у женщины украли 29 тыс. рублей за несколько ночных операций. Другая жительница города потеряла 11,4 тыс. рублей. В Курганской области задержали мошенника, который работал по этой схеме в разных регионах. Аналогичные случаи зафиксированы в Приморье

Главное правило — никогда не сообщать коды из SMS, даже если их запрашивает якобы водитель такси. Киберполиция напоминает: настоящие сотрудники сервисов никогда не просят такие данные.

При утере денег нужно сразу блокировать карту и обращаться в полицию, учтонили в ведомсте.