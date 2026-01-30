Зимняя радуга и солнечный столб порадовали москвичей на рассвете

Зимнюю радугу и солнечный столб заметили на рассвете жители разных районов российской столицы. Фотографии опубликовал Telegram-канал « Москва с огоньком ».

На появившихся в Сети фото в небе запечатлена широкая, яркая радуга. Ее было отчетливо видно из разных уголков Москвы.

Солнечный столб ярко светился на рассвете, визуально он напоминал свечу. Этот оптический эффект возникает при отражении солнечных лучей от висящих в атмосфере мелких ледяных кристаллов. Световые столбы появляются в морозную и влажную погоду.

Ранее сообщалось, что днем 30 января в Москве и области будет от -12 до -14 градусов. Также ожидаются гололедица и северный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.