Журналистов Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс ФССП России

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области объявило о старте приема заявок на Всероссийский конкурс по лучшему информационному освещению деятельности ФССП России в 2026 году, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, авторы печатных и интернет-публикаций, корреспонденты радио и телевидения, фотографы и специалисты социальных медиа. Конкурс проводится в шести номинациях: лучший телесюжет, радиосюжет, материал в печатном издании, материал в интернет-СМИ, фоторепортаж и проект в социальном медиа.

Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года по электронной почте smi@r50.fssp.gov.ru с пометкой «Конкурс СМИ». В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, название и номинацию конкурсной работы, а также контактные данные. К заявке прилагается конкурсная работа в соответствующем формате: PDF для печатных и интернет-публикаций, AVI или MPEG для видеоматериалов, MP3 для аудиоматериалов, а также эфирные справки.

Оценку работ проводит конкурсная комиссия. Итоги регионального этапа подведут до 31 октября 2026 года, федерального — до 15 декабря 2026 года. Победителей определят по оригинальности, актуальности, полноте раскрытия темы и качеству материалов.

Награждение участников состоится ко Дню Российской печати 13 января. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте ФССП России.

