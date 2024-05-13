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Журналистку Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Наталью Кеворкову* в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или террору. Данные появились в перечне 13 мая, сообщает «Интерфакс».

По закону банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

До этого Басманный суд столицы по ходатайству следствия арестовал до июля Кеворкову* по делу об оправдании терроризма. Защита просила избрать журналистке более мягкую меру пресечения — домашний арест.

Ранее сотрудники силовых ведомств провели обыск в столичной квартире Кеворковой*. В ходе обыска у блогера изъяли смартфон и нашли разные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».

* Внесена в России в список террористов и экстремистов.