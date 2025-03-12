Журналистке Кеворковой* назначили штраф и освободили в зале суда

Второй западный окружной военный суд приговорил журналистку Надежду Кеворкову* к штрафу в 600 тыс. рублей. Ее освободили из-под стражи в зале суда, сообщает РИА Новости .

Обвинение настаивало на том, чтобы журналистку приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Прокурор требовал также, чтобы она заплатила штраф в 500 тыс. рублей и получила запрет на ведение страниц в Сети на пять лет.

Защита считала, что Кеворкову* должны оправдать по одному из эпизодов уголовного дела, а наказание не должно быть связано с лишением свободы.

Журналистку арестовали в мае прошлого года. По версии следствия, в социальных сетях она размещала публикации, которые оправдывали деятельность террористического движения «Талибан».** Женщина свою вину не признала. В том же месяце ее внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в РФ.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.