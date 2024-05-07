Суд на 2 месяца арестовал журналистку Надежду Кеворкову

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Суд арестовал журналистку Кеворкову до 6 июля по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы во вторник арестовал на 2 месяца журналистку и блогера Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Кеворкова в своем Telegram-канале размещала публикации, оправдывающие деятельность террористического движения «Талибан»*.

В отношении журналистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Суд избрал Кеворковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля 2024 года. В ходе судебного заседания женщина не признала свою вину.

Ранее сотрудники силовых ведомств провели обыск в столичной квартире Кеворковой. В ходе обыска у блогера изъяли смартфон и нашли разные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».

*запрещенная в России террористическая организация.