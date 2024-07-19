Журналист Гершкович не признал свою вину по делу о шпионаже

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в России обвиняют в шпионаже, не признал свою вину. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, сообщает ТАСС .

Сторона обвинения запросила для Гершковича 18 лет колонии строгого режима.

Гершкович — американский журналист, с января 2022 года — репортер газеты The Wall Street Journal. Работал в России, на Украине и в других странах постсоветского пространства. Был задержан в Екатеринбурге в 2023 году по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.

Американец собирал сведения, составляющие в РФ гостайну.