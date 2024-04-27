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Журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест по делу о военных фейках

Суд в Хабаровске отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ему предъявили обвинение по п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти).

В апреле 2022 года Мингазов опубликовал в соцсетях пост, в котором под видом достоверной информации содержались фейки о действиях российской армии в украинской Буче.

Расследование по делу продолжается.

Ранее СК попросил заочно арестовать блогера Kamikadze D* по делу о распространении фейков о ВС РФ. Материалы следствия поступили в Тверской суд Москвы.

*Физлицо, выполняющие функции иноагента в России.