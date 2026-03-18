Живые пылесосы для фекалий: как отучить собак есть все подряд на улице

Главная опасность в весенних «фекальных подснежниках» не в испачканной обуви, а в том, что в квартиру попадают цисты лямблий, яйца токсокар, эхинококка и опасный для животных парвовирус. Человек прошелся по прихожей, собака облизала лапы, пробежав там же, или маленький ребенок поиграл на полу — вот и классический путь заражения, сообщил РИАМО ветеринар Артур Сысоев.

«Если вы наступили на „кучку“ на улице, то просто счистите основную массу о траву или снег — на крайний случай аккуратно прополощите обувь в луже, а дома промойте подошву под сильной струей теплой воды со старой щеткой и хозяйственным мылом. Важно, если дома есть дети или животные, разуться еще до входа в квартиру, аккуратно снимая обувь перед порогом и сразу перешагивая на чистую область, чтобы не пачкать ноги», — сказал эксперт.

По его словам, есть случаи, куда страшнее, чем просто принести инфекцию на обуви домой. Настоящий ужас владельца — когда собака решает полакомиться экскрементами на улице.

«Риск появления глистов колоссальный, плюс, это прямая дорога к тяжелым кишечным инфекциям и отравлениям чужими лекарствами. Если собака уже проглотила фекалии, не нужно заливать в нее марганцовку или вызывать рвоту. Наблюдайте за стулом, а через пару недель дайте комплексный антигельминтик», — объяснил Сысоев.

Как уточнил специалист, чтобы отучить питомца пылесосить газоны, действовать надо комплексно. Сначала необходимо исключить ветеринарные проблемы: проверяем, нет ли недостаточности поджелудочной железы или дефицита микроэлементов.

«Часто проблема легко решается добавлением в рацион сырого неочищенного говяжьего рубца — его ферменты отлично отбивают тягу к копрофагии. Если здоровье в норме, это поведенческая привычка. Не бегайте за собакой с криками, иначе в следующий раз она проглотит „добычу“ не жуя. Надевайте удобный пластиковый намордник-корзинку как физический барьер и отрабатывайте команду неподбора, предлагая взамен кусок мяса», — добавил ветеринар.

