Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 22–24 сентября

22 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Талдомском — III класс, в Московском учебно-опытном лесничестве — V класс пожарной опасности.

23 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Звенигородском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском и Талдомском — III класс, в Московском учебно-опытном лесничестве — V класс пожарной опасности.

24 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Шатурском — II класс, в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 14-28 градусов, ночью — плюс 6-13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.