сегодня в 09:09

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 12–14 сентября

11 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли 1 торфяной и 1 лесной пожары: оба в Ольшанском участковом лесничестве (Луховицкий филиал ГАУ МО «Мособллес») в 3 км от деревни Лесное м. о. Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 11 человек личного состава лесопожарных формирований и 7 единиц техники.

Пожары был потушены в день выявления.

12 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

13 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

14 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-23 градусов, ночью — плюс 6-10 градусов. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.