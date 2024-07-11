Жителям Подмосковья рассказали о чем свидетельствует цвет пламени газовых плит

В процессе эксплуатации газовой плиты или другого газоиспользующего оборудования может возникнуть ситуация, когда цвет пламени изменится. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали о чем говорит цвет пламени газовых плит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если пламя стало желтого или оранжевого цвета, это свидетельствует о примесях в используемом газе, например железа или о недостаточном количестве кислорода в процессе горения. Причина желтых языков может быть связана также с проблемами вентиляции и воздухообмена в помещении.

Однако самое опасное изменение цвета пламени — появление красного оттенка. Это указывает на наличие угарного газа в помещении, который не имеет запаха и цвета. Чем больше красных вспышек, тем выше концентрация угарного газа.

Поэтому, если вы заметили изменение в цвете пламени, необходимо немедленно обратиться к специалистам газовой службы по телефону: 8 (495) 122-40-04 или 112.

Своевременная и правильная реакция поможет избежать серьезных неприятностей и обеспечит безопасность в доме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.