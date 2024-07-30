Жителям Подмосковья рассказали, какие штрафы грозят владельцам собак

Нарушившим закон хозяевам собак в Подмосковье грозит штраф до 30 тысяч рублей

Владельцы должны убирать за своими питомцами, в противном случае им может грозить штраф до 1,5 тыс. рублей. А если собака покусала кого-то, то штраф может составить до 30 тыс. рублей, сообщил в интервью РИАМО председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

«В первую очередь штрафы установлены для того, чтобы наши дворы и улицы были чистыми и безопасными», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что также запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах. За это предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей, однако здесь есть исключение для щенков и декоративных собак ростом в холке до 25 см.

«Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детских садов и школ — за это может быть наложен штраф до 2 тыс. рублей», — пояснил депутат.

Если собака напала и покусала кого-либо, то штраф уже составит до 30 тыс. рублей за исключением тех случаев, когда предусмотрена уголовная ответственность, заключил Керселян.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также ранее заявлял, что власти Подмосковья слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.