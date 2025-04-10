Жителям Кемерова рассказали о животных в космосе

В центре Кемерова 10 апреля открылась необычная выставка. Мероприятия приурочено ко Дню космонавтики: на картинах художницы Натальи Шепелевой изображены не только люди, но и животные, побывавшие в середине прошлого века в космосе, сообщает Сiбдепо .

Посетителям разрешили трогать экспонаты, создательница также прочитала лекцию об освоении космоса. По ее словам, в 1970 году в честь Кемерова назвали астероид, хотя его открытие произошло в Крыму.

Чтобы взлететь на ракете, первым животным-космонавтам нужно было быть маленького размера и пройти сложные испытания, также отметила художница. Во второй части мероприятия перед собравшимися выступил космонавт-испытатель Олег Блинов.

Ранее стало известно, что в парках Подмосковья запланировано множество праздничных мероприятий ко Дню космонавтики. В рамках «Фестиваля космических чудес» гостей ждут костюмированные шествия и выставки моделей космических кораблей, мастер-классы по астрономии и квесты.