Жителям Дубны рассказали, как обезопаситься от мошенников

Почти еженедельно в прокуратуру наукограда Дубна поступают уголовные дела о мошенничествах, где суммы ущерба исчисляются сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей. Об этом студентам Дубны рассказал исполняющий обязанности прокурора города Сергей Чиков, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Встреча состоялась в структурном подразделении № 3 Дмитровского техникума, расположенном в Дубне.

Сергей Чиков отдельно отметил высокое количество преступлений, совершаемых путем обмана граждан и завладения их денежными средствами.

Мошенники играют на эмоциях людей — сотрудники правоохранительных органов никогда не станут просить помощи и коды из смс.

Кроме того, в ходе беседы затронули вопросы ответственности за соучастие в преступлениях, а также то, что наличие судимости создает серьезные препятствия для поступления в престижные университеты и трудоустройства в государственные структуры.