Жители Ступина могут поучаствовать в очистке берегов Оки и Лесного озера 5 октября

5 октября в 12:10 у первого подъема к Оке в Ступине состоится субботник по очистке берегов реки и Лесного озера. Все желающие принять участие в деле по сохранению природы приглашаются присоединиться к уборке прибрежной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатор мероприятия — движение «ЭкоСтупино» — обеспечит участников необходимым инвентарем: мешками для мусора и перчатками. Сектор экологического контроля администрации округа возьмет на себя вывоз собранных отходов.

«Приглашаем всех, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды, принять активное участие в субботнике. Вместе мы сможем сделать наши водоемы чище и привлекательнее», — обращаются к жителям организаторы.

Субботник — это не только возможность внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, но и отличная возможность провести время на свежем воздухе в компании единомышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.