Жители Солнечногорска почтут память героев ВОВ акцией «Огненные картины войны»

По маршруту следования поисковые объединения региона проводят благоустройство воинских захоронений и памятников, возлагают цветы к воинским мемориалам. Солнечногорцы также смогут присоединиться к акции «Единой России» «Огненные картины войны».

В День памяти и скорби у мемориала на Советской площади создадут картину из зажжённых свечей в виде звезды и чисел — 1941 и 1945, и возложат цветы. В акции примут участие местное отделение партии «Единая Россия», активисты и волонтеры молодежных центров, «Молодая Гвардия», а также представителями администрации округа, общественных организаций и жители.

«22 июня — день, навсегда запечатленный в памяти народа как начало страшной войны, которая забрала жизни миллионов. Мы помним о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины, и храним память о великом подвиге советского народа», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этим мероприятиям, почтить память героев и возложить цветы. Начало в 3:30 у мемориала «Вечная слава героям-солнечногорцам, погибшим в Великой Отечественной войне».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.