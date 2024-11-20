Жители подмосковной Малаховки бьют тревогу из-за молельного дома для мигрантов

Жители поселка Малаховка городского округа Люберцы в Московской области бьют тревогу из-за нелегального молельного дома для мигрантов. На это под опросом в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина пожаловалась россиянка Элина Ф.

Парламентарий еще 16 ноября написал, что ГД подготавливает законопроект об ограничении приема в школу детей приезжих, которые не знают русского языка. Перед записью в учебное заведение дети должны пройти тестирование. Затем Володин создал опрос, в котором спросил у россиян, поддерживают ли они это решение или нет.

20 ноября в комментарии к публикации председателя Госдумы россиянка Элина Ф. отправила пост из Telegram-канала «Русской общины». В нем рассказывается о том, что жители поселка Малаховка написали обращение к президенту. В нем они попросили прекратить работу несанкционированного культового объекта. На его территории регулярно проводятся сборы около 350 мигрантов.

Во время таких встреч на близлежащей территории перегораживается движение, поскольку приехавшие в хаотичном порядке паркуют автомобили. Просьбы местных жителей мигранты игнорируют, а иногда и агрессивно на них отвечают. В связи с этим периодически случаются конфликты и перепалки.

Неподалеку от культового объекта расположены детсад, школа, парк, а также продуктовые точки. Местные жители переживают за своих детей, ведь, по их словам, уже были ситуации, когда мигранты якобы приставали к ученикам начальной школы.

Ранее в одной из школ Красносельского района Петербурга ребенок мигрантов избил сверстника. Против него открыли уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).