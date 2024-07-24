Жители Подмосковья сняли на видео медведя на дачном участке

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Медведь зашел на дачный участок в Сергиево-Посадском округе

Медведь пришел на участок на границе Подмосковья и Владимирской области в Сергиево-Посадском округе. Хищника заметили на участке на Ярославском шоссе, пишет Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Неожиданный гость из леса зашел на дачный участок на границе Сергиево-Посадского округа и Владимирской области, в районе д. Верхние дворики и д. Старая.

Это уже не первый случай, когда медведи тревожат местных жителей. Ранее косолапый забрел на участок в деревне Пустое Рождество (Сергиево-Посадский округ).

Ранее сообщалось, что в городе Междуреченск Кемеровской области медведь проникает на кладбище и раскапывает могилы.