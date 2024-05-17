Жители Подмосковья получили свыше 5 млрд рублей дохода по пенсионным договорам со СберНПФ

По итогам 2023 года жители Московской областизаработали 5,02 млрд рублей инвестиционного дохода по пенсионным договорам со СберНПФ. Из них 4,26млрд рублей фонд перечислил по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), 763млн ― по негосударственному пенсионному обеспечению. При этом доходность инвестирования средств пенсионных накоплений у СберНПФ оказалась самой высокой на рынке, следует из данных Банка России.

В 2023 году клиенты СберНПФ из Подмосковьяполучили 10,24% годовых по договорам ОПС. По данным Банка России, фонд оказался лучшим на рынке НПФ по показателю доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

Доходность фонда по индивидуальным пенсионным планам с инвестиционной стратегией «Индивидуальная пенсия» составила 10,97%, со стратегией «Недвижимость» ― 12%. По корпоративным пенсионным программам россияне получили 10,71%.

«Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию на рынках и при необходимости ребалансировать портфели. Наша цель ― максимизировать результат для людей, которые хранят у нас свои пенсионные накопления или формируют с нами сбережения, в том числе по программе долгосрочных сбережений», - сказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.