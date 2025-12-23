Жители Подмосковья получили рекомендации по подкормке водоплавающих птиц зимой

Похолодание в Подмосковье привело к увеличению числа зимующих водоплавающих птиц, и специалисты министерства экологии и природопользования Московской области напомнили жителям о правилах их подкормки, сообщает пресс-служба ведомства.

В Подмосковье с наступлением морозов увеличилось количество водоплавающих птиц, остающихся на зимовку. По данным зимнего учета, бердвотчеры фиксируют крупные стаи кряквы, гоголя, чомги и других видов.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что в ближайшие недели сильных холодов не ожидается, однако снижение температуры уже сказалось на кормовой базе птиц. В морозы специалисты рекомендуют подкармливать водоплавающих, но делать это правильно: не бросать корм в воду, чтобы не загрязнять водоемы.

Экологи напоминают, что нельзя кормить птиц хлебом, солеными семечками, салом, чипсами, орехами и пшеном. Хлеб вызывает воспаления, а пшено быстро окисляется и становится токсичным. Для подкормки подходят пшеница, кукуруза или специальные корма из зоомагазинов.

Важно не перекармливать птиц, чтобы они не утратили навыки самостоятельного поиска пищи. Если водоемы полностью замерзают, птицы самостоятельно перелетают на открытые участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.