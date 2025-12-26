Жители Подмосковья подали почти 190 тысяч заявок на присвоение адреса через госуслуги

В 2025 году жители Подмосковья почти 190 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой по присвоению и аннулированию адреса объектов на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга по присвоению и аннулированию адреса объектов адресации на портале госуслуг Московской области остается востребованной. В 2025 году жители региона подали почти 190 тысяч заявок.

Адреса присваиваются земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и машино-местам. Решение уполномоченного органа вносится в Государственный адресный реестр.

Услуга «Присвоение адреса» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, указание муниципалитета и цели обращения, а также заполнение онлайн-формы. Перед отправкой заявки рекомендуется проверить наличие адреса в государственном адресном реестре.

Заявление на аннулирование адреса можно подать при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или отказе в кадастровом учете. Услуга предоставляется бесплатно, а ответ поступает в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.