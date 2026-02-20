Жители Подмосковья могут присоединиться к платформе «Я – эксперт»

Цифровая платформа «Я – эксперт» уже два года работает в Подмосковье и объединяет жителей и представителей власти для разработки технических решений. Пользователи могут участвовать в обсуждении проектов и предлагать инициативы, сообщает пресс-служба Мингосупраления региона.

Платформа «Я – эксперт» создана для ускорения процессов и повышения эффективности работы над техническими решениями в Московской области. За время работы на ней разместили более 1300 проектов, связанных с развитием инфраструктуры, экологией и социальной сферой.

Жители региона могут изучать материалы, участвовать в обсуждениях, предлагать собственные решения и следить за заседаниями. Сообщество объединяет свыше 300 активных пользователей, включая представителей органов власти, что позволяет оперативно решать актуальные вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.