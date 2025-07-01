Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Городские интонации»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информирует о проведении Всероссийского конкурса признания и поддержки сообществ в рамках Всероссийской программы «Городские интонации» (далее — конкурс). Конкурс проводится общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке Минстроя России, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс направлен на выявление и поддержку местных сообществ и реализованных ими проектов, улучшающих городскую среду, на укрепление локальной идентичности и распространение успешных практик участия граждан в формировании комфортной городской среды. Проведение конкурса соответствует задачам, обозначенным в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 No 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и способствует достижению целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Сила сообщества», «Медиа для города», «Бизнес рядом» и «Точка сборки». К участию в конкурсе приглашаются физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, блогеров, участников инициативных групп и общественных объединений; юридические лица — некоммерческие организации, СМИ, корпоративные фонды (реализующие проекты в партнерстве с сообществами) и образовательные организации (в соответствии с тематикой перечисленных номинаций).

Конкурс проводится в два этапа. На отборочном туре (заочный этап) проводится прием заявок и экспертный отбор лучших проектов; участники, прошедшие заочный этап, будут приглашены на очный этап — Всероссийский фестиваль сообществ и инициатив развития территорий, на котором будут отобраны финалисты. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, которая пройдет в декабре 2025 года.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется на официальном сайте конкурса с 1 июля по 30 сентября. На сайте размещены положение о конкурсе и подробная информация о формате и условиях участия.

Конкурсные работы принимаются в одном из трех форматов. Видеоролики продолжительностью до 3 минут предоставляются в формате MP4 размером не более 300 МБ. Лонгриды (эссе с фотоматериалами) объемом до 7 000 знаков с пробелами направляются в формате DOC или PDF с приложением до 10 фотографий в форматах JPG, JPEG или PNG размером не более 10 МБ каждая. Аудиоподкасты продолжительностью до 15 минут должны быть представлены в формате MP3 размером не более 100 МБ.

Просим оказать содействие в организации широкой информационной кампании о конкурсе через региональные СМИ, официальные ресурсы органов власти, образовательные учреждения, общественные организации, а также среди иных заинтересованных организаций.

Контактная информация организационного комитета конкурса: Ахметшин Мансур Мухтарович, руководитель управления «Экосистема Городских интонаций» Общероссийской организации «Городские реновации»; эл. почта: press@urbanrenovation.ru; тел.: (+79-60) 0-38‐93‐08.

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