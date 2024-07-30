Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе лучших практик в сфере нацотношений

Стартовал прием заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Конкурс нацелен на выявление интересных и перспективных инициатив, а также поддержку авторам по дальнейшему продвижению проектов, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводится в шести номинациях, в числе которых «Лучшие проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики в сфере народной дипломатии», «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений» и другие.

Авторы лучших работ будут приглашены для участия (презентации своих проектов) на VI Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

Кроме того, лучшие проекты будут размещены на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», опубликованы в сборнике методических материалов, рекомендованы для тиражирования в регионах РФ.

Подать заявку на VII Всероссийский конкурс можно на платформе сбора заявок до 20 октября 2024 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.