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Жители Подмосковья могут поучаствовать в дополнительном потоке «Рационализатора»

В рамках проведения комплексной программы «Рационализатор», направленной на подготовку рационализаторских команд, АНО «Агентство развития профессионального мастерства» совместно с АНО «Корпоративная сетевая академия» запускают дополнительный поток обучения по наиболее востребованным темам, сообщает пресс-служба организаторов.

Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и осуществляется в дистанционном формате. Заявки принимаются в срок до 30 сентября 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru.

Цели программы:

познакомить участников с ключевыми компетенциями, необходимыми в современном мире для разработки и реализации проектов различных тематик и направленностей (рационализаторские, инновационные орг. трансформации);

сформировать интерес к рационализаторской деятельности, ценность постоянного собственного развития, поиск и внедрения непрерывных улучшений в профессиональной деятельности.

Особенности программы:

онлайн формат, образовательный интенсив, интерактивные лекции с экспертами-практиками;

обучение с элементами интерактива и геймификации;

по итогам обучения выдается сертификат;

количество мест ограничено.

Период проведения программы: 2 октября — 14 ноября.

Дистанционный интенсив «Lean-ивцы» представляет собой серию мастер-классов по повышению эффективности процессов, особенностей применения практических прикладных подходов при реализации рабочий процессов, задач, проектов.

Содержание:

участие в синхронных вебинарах (будет доступна запись вебинаров);

выполнение практических заданий на отработку материала.

Продолжительность: 8 вебинаров по 2 часа.

Особенности участия:

каждый участник может проходить обучение только по одному из треков программы (в случае, если участник уже обучался по другим трекам программы в этом году, его обучение в потоке 4 трека 2 невозможно);

индивидуальное, каждый участник выполняет задания самостоятельно.

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