Жители Московского региона увидели в ночном небе полосы в виде буквы V
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Ночью жители Москвы и области видели в небе необычные полосы, образующие огромную букву V. Стало известно, как они появились, сообщает MSK1.ru.
Оказалось, что большие буквы V — это инверсионные следы от самолетов. Они появились на большой высоте.
Дело в том, что в небе воздух имеет низкую температуру и высокую влажность. Из-за этого выделяемый реактивными двигателями самолетов выхлопной газ преображается в кристаллы льда. В результате чего появляются полосы белого цвета.
Причина, по которой объекты сложились в букву V, простая. Скорее всего, два самолета направлялись в разные стороны.
Ранее в Москве заметили солнечный столб. Это редкое погодное явление.