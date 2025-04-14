Жители Московского региона увидели в ночном небе полосы в виде буквы V

Ночью жители Москвы и области видели в небе необычные полосы, образующие огромную букву V. Стало известно, как они появились, сообщает MSK1.ru .

Оказалось, что большие буквы V — это инверсионные следы от самолетов. Они появились на большой высоте.

Дело в том, что в небе воздух имеет низкую температуру и высокую влажность. Из-за этого выделяемый реактивными двигателями самолетов выхлопной газ преображается в кристаллы льда. В результате чего появляются полосы белого цвета.

Причина, по которой объекты сложились в букву V, простая. Скорее всего, два самолета направлялись в разные стороны.

Ранее в Москве заметили солнечный столб. Это редкое погодное явление.